Kommentar

19:26 Uhr

Geflüchtete im Augsburger Land: Unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt

Plus Der Krieg in der Ukraine, Inflation, Klimakatastrophen, Corona - all das findet gleichzeitig statt. Dass zu viele Krisen überfordern, ist menschlich, aber auch gefährlich.

Von Philipp Kinne

Es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, verschiedene Krisen abzuwägen. Und dennoch wird genau das in der Öffentlichkeit und der Politik ständig getan. Der Krieg in der Ukraine, Inflation, Klimakatastrophen, Corona - all das findet gleichzeitig statt und trifft auf begrenzte Kapazität von Aufmerksamkeit. Das ist einerseits menschlich, andererseits verschwindet der Überblick. Ein Beispiel: Während die Bilder des grauenhaften Kriegs gegen die Ukraine um die Welt gingen, gerieten die aus anderen Krisengebieten in den Hintergrund. Doch nach wie kommen Schutzsuchende aus etlichen Ländern ins Augsburger Land.

