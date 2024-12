Geflüchtete sind keine Drohung

Das Wort „Gutmensch“ wurde 2015 zum Unwort des Jahres gewählt. Mit dem Begriff wurden damals diejenigen beschimpft, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierten. Die sogenannte Flüchtlingskrise ist neun Jahre her, doch die Diskussion über Geflüchtete und ihre Unterbringung wiederholt sich immer und immer wieder. Im Stadtrat Stadtbergen wurde der PG Deuringen mit dem Antrag auf eine Flüchtlingsunterkunft vorgeworfen, Menschen gegen Menschen auszuspielen. Die ganze Diskussion steht symbolisch dafür, was seit Jahren falsch läuft.

