Gemeinderatssitzung läuft aus dem Ruder: Das war der falsche Weg

Plus Bürgermeister Stettberger wehrt sich gegen einen Leserbrief und macht dabei einen Fehler.

Leserbrief mit Risiken und Nebenwirkungen: Ein Ehepaar aus Allmannshofen kritisiert den dortigen Bürgermeister hart, man kann durchaus der Meinung sein, überzogen hart. Der Rathauschef reagiert verständlicherweise sauer und zitiert seine Kritiker zur Aussprache vor den Gemeinderat, weil er seinen Ruf in Gefahr sieht. Das war ein Fehler.

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut, kennt aber Grenzen. Wer jemanden verleumdet oder beleidigt, kann sich nicht darauf berufen und zur Rechenschaft gezogen werden. Doch wo beginnt die Beleidigung und endet die Meinungsfreiheit? Das war und ist immer wieder umstritten und ist letzten Endes eine Frage, die im Zweifel vor Gericht geklärt werden muss.