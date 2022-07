Gersthofen sollte bei der Erinnerungskultur weiter sein

Plus Die Stadt Gersthofen benennt eine Schule nach der Widerstandskämpferin Anna Pröll, behält aber nach Nazis benannte Straßen. Das ist nicht nachvollziehbar.

Die Stadt Gersthofen tut sich offenbar schwer mit der Erinnerungskultur. Zwar wurden zum wiederholten Male Stolpersteine im Stadtgebiet verlegt, die an das grausame Schicksal von Naziopfern erinnern. Außerdem wurde die neue Mittelschule nach der Widerstandskämpferin und Augsburger Ehrenbürgerin Anna Pröll benannt. Doch schon da musste erst ein Impuls von außen kommen.