Gersthofens Grünes Herz: Es kommt auf Umgang mit Bürgerwünschen an

Plus Das neue "Grüne Herz" wird die Gersthofer Innenstadt stark verändern. Dass die Bürgerinnen und Bürger Vorschläge machen können, ist daher folgerichtig.





Wie aus dem Gersthofer Zentrum ein „grünes Herz“ entstehen kann, hat Landschaftsplanerin Doris Grabler in ihrem Konzept herausgearbeitet. Einzelne Besuchende der ersten Bürgerbeteiligung meinten, es sei sehr spät, dass sie nun mitreden dürften. Im Gegenteil, jetzt liegen Konzepte vor, die von den Fachplanern auf ihre Machbarkeit überprüft worden sind. Auf dieser Basis lassen sich Bürgervorschläge diskutieren und sicher noch einarbeiten. Während die Pläne für das Loch überwiegend positiv ankamen, sind die Zweifel an der Sperrung der Bahnhofstraße auf Höhe des Rathausplatzes groß. Hier ist es an Verkehrsplaner Dirk Kopperschläger, plausibel zu erklären, warum und wie das funktionieren soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

