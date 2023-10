Gesunder Menschenverstand schützt

Plus Der Herbst ist da und damit beginnt wieder die Erkältungszeit. Ein paar Erkenntnisse aus der Zeit der Coronapandemie gelten immer noch.

Der bekannte Virologe Christian Drosten hatte es im Sommer vorhergesagt: Die Pandemie sei zwar beendet, doch das Coronavirus nicht verschwunden. Wenn das Wetter schön ist, lassen sich solche unliebsamen Prognosen für Herbst und Winter gut verdrängen, doch der aktuelle Blick in die Wartezimmer der Arztpraxen zeigt, dass es gekommen ist, wie es kommen musste. Überall wird geschnieft und gehustet. Neben den anderen Erkältungsviren sowie Magen-Darm-Viren geht Corona herum. Fast jede und jeder kennt Bekannte, Kollegen oder Verwandte, die es aus dem Virus-Allerlei erwischt hat. Wie also damit umgehen?

Die AHA-Regeln schützen immer noch

Für die kommenden Monate wäre gesunder Menschenverstand angeraten. Nicht alles, was wir in der Coronazeit lernen mussten, ist schlecht und von vornherein abzulehnen. Der nüchterne Rückblick zeigt: Die AHA-Regeln bringen viel gegen die Ansteckung mit Viren aller Art. Abstand halten, Hände waschen und Maske tragen, wenn man sich in einem Raum krank unter Leute begibt. Damit wäre schon viel geholfen. Die Zeiten, in denen Diskussionen über solche Verhaltensregeln emotional und in einer Art Lagerkampf geführt wurden, lassen wir zum Wohl aller am besten hinter uns.

