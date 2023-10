Gleichgültigkeit spielt Einbrechern in die Karten

Plus Es wird wieder früher dunkel, damit steigt die Gefahr von Einbrüchen in Häuser und Wohnungen. Alle können ganz leicht helfen, dass weniger Menschen Opfer werden.

Die Angst vor einem Einbruch ist besonders in den Vororten Augsburgs groß. Die brutalen Taten in den letzten Jahren zum Beispiel in Bergheim oder Neusäß, wo Bewohner gefesselt und gequält wurden, haben sich vielen Menschen ins Gedächtnis eingegraben. Allerdings sind solche von langer Hand geplanten Überfälle, wie sie in der TV-Sendung Aktenzeichen XY gezeigt werden, die Ausnahme. Die Polizei betont, dass die meisten Einbrecher bei ihren Streifzügen auf unbewohnte Häuser und Wohnungen aus sind und schnell Schmuck oder Geld abgreifen wollen.

Ein Einbruch ist für die Opfer traumatisch

Ein Einbruch ist so oder so für viele Menschen traumatisch und schockierend. Manche Opfer fühlen sich im Zuhause nicht mehr wohl oder sicher, wenn Fremde alles durchwühlt haben. Damit in den anstehenden dunklen Tagen möglichst wenige so etwas erleben müssen, kann jede und jeder mithelfen. Neben der richtigen Sicherung von Türen und Fenstern geht es um Wachsamkeit und Zusammenhalt. Niemand muss deswegen den Sheriff des Viertels spielen, aber aufmerksame Nachbarn können für Täter abschreckend und der Polizei eine Hilfe sein. Anonymität und Gleichgültigkeit hingegen machen es potenziellen Einbrechern leicht.

