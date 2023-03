Gleichstellung heißt auch gleiches Geld

In diesem Jahr fielen Equal-Pay-Day und internationaler Frauentag fast zusammen. Der Zusammenhang muss weiter laut und deutlich benannt werden.

Zum internationalen Frauentag wird auch in diesem Jahr über die Gleichstellung aller viel gesprochen. Das ist auch gut so, denn immerhin bleibt das Thema präsent. Doch es ist Zeit, dass nun endlich viel mehr passiert im alltäglichen Leben. Eine ganz bestimmte Entwicklung könnte dabei helfen.

Und das ist der immer deutlicher werdende Mangel an Fachleuten auf dem Arbeitsmarkt. Es ist längst vielfach belegt, dass Frauen mindestens ebenso gut ausgebildet sind wie Männer – nur eben nicht immer die ebenso guten Jobs haben. Gleichstellung gelingt auch über den Gehaltszettel. Die ist noch lange nicht erreicht, wenn man die Bezahlung betrachtet: Erst am Dienstag, einen Tag vor dem internationalen Frauentag, war in diesem Jahr Equal-Pay-Day. Das ist der Tag, ab dem Frauen durchschnittlich genauso viel verdienen wie Männer. Bis dahin war ihre Arbeit seit Jahresbeginn kostenlos.

Am Ende profitiert eine ganze Gesellschaft

Den Zusammenhang müssen nicht nur Mütter ihren Töchtern vermitteln, sondern auch Väter. Und übrigens auch den Söhnen: Gleichstellung aller ist eine Aufgabe und auch eine Chance für eine gesamte Gesellschaft. Dabei wird es keine Verlierer geben, sondern nur Gewinnerinnen.

