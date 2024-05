Gleitzeit an Schulen ist (noch) eine Utopie

Ein Experiment an einer Schule in Baden-Württemberg erlaubt es Schülern, länger zu schlafen. In einer perfekten Welt würde das auch im Augsburger Land funktionieren.

Schule war ja eigentlich ganz schön – wenn da nicht das frühe Aufstehen gewesen wäre. Und die unangekündigten Tests. Und das ewige Auswendiglernen. Aber jetzt soll es erst mal um das Aufstehen gehen. Jahr für Jahr für Jahr, meist mehr als ein Jahrzehnt, quälen Kinder und Jugendliche sich zwischen sechs und sieben Uhr aus dem Bett. Studien zeigen, dass diese Aufstehzeit besonders für den Organismus von Jugendlichen in der Pubertät sehr anstrengend ist. Daher die Idee: Einfach später in die Schule gehen. Das Experiment in Plochingen schraubt an einem realen Problem. Eine reale Lösung ist es jedoch nicht. Nicht umsonst handelt es sich lediglich um eine Testphase. Sechs Wochen lang entscheiden Schülerinnen und Schüler zweimal die Woche, ob sie in den ersten zwei Schulstunden zum Unterricht kommen oder daheim bleiben. Bisher loben die Beteiligten das Experiment. Zu Recht zeigen sich Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem Augsburger Land skeptisch. Denn aktuell herrschen schlicht nicht die nötigen Rahmenbedingungen, um so etwas umzusetzen. Plochingen liegt im Speckgürtel von Stuttgart und hat somit kein Problem mit einer flexiblen ÖPNV-Anbindung. Auf dem Land, egal wo, wird das vorerst nicht funktionieren. Vor allem, weil es schon jetzt an Busfahrern mangelt und die Anbieter mit ihren Kapazitäten am Ende sind. Hoffentlich ändert sich das irgendwann. Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg "Gleitzeit" für Schüler: Schulen im Landkreis Augsburg sind skeptisch

