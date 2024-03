Kommentar

Glück liegt im Auge des Betrachters

Plus Glücklichsein kann man lernen. Die Finnen machen vor, wie es geht. Doch ganz so einfach ist es nicht für alle, schreibt unsere Redakteurin Katja Röderer.

Von Katja Röderer

Glück kann man nicht kaufen. Man kann von den Finnen aber lernen, wie Glücklichsein geht: Die Finnen wissen offenbar, wie man Freude an den kleinen Dingen des täglichen Lebens empfindet: Einfach mal zufrieden sein, wenn der Lieblingskuchen beim Bäcker noch nicht ausverkauft ist, das erste Grün im Garten sprießt oder der Busfahrer noch kurz auf einen gewartet hat. Und eine wunderschöne Landschaft, an der sich die Finnen so erfreuen, haben die Bayern auch. Idyllische Bergwelten, Wälder und Seen wohin das Auge schaut. Auch eine gute medizinische Versorgung, jede Menge Bildungschancen, ausreichend Wasser für alle, soziale Unterstützung, Familie, Freunde und vieles mehr sind für die allermeisten im Augsburger Land selbstverständlich.

Was also läuft bei den Finnen so anders? Wahrscheinlich gibt es dort diese eine besondere Spezies nicht: Der bayerische Grantler, der mit stets mürrischer Grundstimmung über das kleine Glück hinweggrummelt, während er Lottoscheine ausfüllt oder über Baustellen schimpft oder neiderfüllt dem neuen Auto des Nachbarn hinterherguckt und übers Auswandern nachdenkt.

