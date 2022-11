Go-Ahead streicht Züge: Das ist die zweite herbe Enttäuschung für Bahnkunden

Plus Weniger Züge für mehr Menschen: Die Politik plant eine Preis-Offensive für die Öffis, doch die gehen auf dem Gleis in die Knie.

Es sollte tatsächlich besser werden für die Bahnfahrer im Augsburger Land. So war es versprochen. Stattdessen hält der Fahrplanwechsel zum 11. Dezember nun schon die zweite herbe Enttäuschung bereit. Nach dem Stolperstart für die Staudenbahn, ohnehin nur als kümmerliches Restangebot konzipiert, das nun mangels freier Gleise nicht einmal an jedem Bahnhof halten kann, gibt es jetzt vom ungleich wichtigeren Nachfolger des Fugger-Express schlechte Nachrichten.