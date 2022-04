Grund zur Hoffnung beim Gersthofer Wasser

Plus Gersthofen möchte ab Mai aus der Chlorung des Trinkwassers aussteigen. Was unser Redakteur Gerald Lindner darüber denkt.

Rund zweieinhalb Jahre lang wird das Gersthofer Trinkwasser inzwischen schon gechlort. Das Netz und die Anlagen sind inzwischen nahezu völlig saniert. Die Stadt peilt nun wieder einmal den Ausstieg aus der Chlorung an. Nach Angaben des Stadtwerke-Geschäftsführers Bernhard Schinzel sieht es diesmal wirklich gut aus, dass auf absehbare Zeit wieder Trinkwasser ohne Chemiezusätze in die Gersthofer Haushalte fließen wird. Aus der Erfahrung heraus bleibt bei diesen Plänen beim aufmerksamen Beobachter doch eine gesunde Skepsis bestehen: Schon wiederholt waren die Verantwortlichen bei der Stadt Gersthofen zuversichtlich, dass die Wasserversorgung wieder auf Normalzustand zurückgesetzt werden kann. Und immer wieder kamen neue Schwachstellen und Schäden ans Tageslicht, welche die schönen Planungen für einen Ausstieg aus der Chlorung in sich zusammenstürzen ließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen