Gute Nachrichten zum Weihnachtsfest

Immer nur schlechte Nachrichten? Stimmt nicht. Hier kommen Themen, die Hoffnung machen.

Kaum schlägt man die Zeitung auf, liest man nichts als schlechte Nachrichten? Das muss nicht sein. Rechtzeitig zu den Weihnachtsfeiertagen haben wir Notizen aus dem Landkreis, die Hoffnung darauf machen, dass unsere Gesellschaft eben nicht komplett gespalten ist und jeder nur auf sich selbst achtet. Diese Nachrichten sprechen davon, dass wir uns immer noch aufeinander verlassen können:

Zum ersten Mal gab es im Kursana-Pflegeheim in Diedorf in diesem Jahr einen Baum mit Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner, insgesamt waren es 50 Stück. Ein Senior wünschte sich eine Handseife, eine ältere Frau hausgemachtes Tiramisu, andere suchten eine Begleitung für einen Spaziergang im Wald oder zum Besuch in einem Lokal auf eine Pizza. Dinge, die nicht unbedingt Geld kosten, sondern das, was doch eigentlich zählt: Zuwendung und Zeit. Kurz vor Weihnachten dann hing ein Zettel in der Tür des Heims: Alle Wünsche der Bewohner konnten erfüllt werden.

Jedes Jahr im Advent gibt es unter anderem in Stadtbergen im Rathaus einen Wunschbaum für Kinder aus bedürftigen Familien. Diese Familien können nicht alles erfüllen, was ihre Kinder gerne hätten: ein Lego-Set oder neue Handschuhe, der erste Lippenstift oder ein Kuscheltier. 228 Kinderwünsche waren in diesem Jahr bei der Stadt eingegangen – alle konnten mithilfe von Geschenkpaten sowie Spenderinnen und Spendern erfüllt werden. Jetzt können sich alle Kinder, rechtzeitig vor dem Fest, ihr persönliches Päckchen abholen. Ähnliche Aktionen sind im gesamten Landkreis erfolgreich.

Der große Weihnachtseinkauf kann richtig Stress bedeuten. Ganz besonders aufregend wurde es für eine Leserin, die am vergangenen Mittwoch in einem Discounter in Neusäß ihre Tasche im Kassenbereich liegen ließ. Kaum an ihrem Auto angekommen, fiel ihr auf, dass diese fehlte – samt Ausweispapieren und Geldbeutel. Doch die Aufregung währte nur kurz: Die Tasche war komplett an einer der Kassen abgegeben worden und schon kurz nach dem Verlust wieder bei ihrer Besitzerin, die noch zwei Tage danach sehr erleichtert und dankbar gegenüber der Finderin ist.

Wenn das keine guten Nachrichten sind. Frohe Feiertage.

