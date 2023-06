Heilungskräfte der Natur - und des Menschen

Wem der Kobelwald am Herzen liegt, der konnte im Juni 2013 nach dem Unwetter leicht verzweifeln. Doch zehn Jahre danach ist es eine tröstliche Erfahrung.

Ob Kobelwald, der Wald in Deuringen oder bei Lettenbach: Was am 21. Juni 2013 nach dem Unwetter noch an Grün in den zuvor dichten Wäldern übrig war, das war teilweise kaum der Rede wert. Wem die Waldstücke am Herzen lagen, der konnte da schon leicht verzweifeln. Umso heilsamer ist die Erfahrung nur zehn Jahre später: Der Kobelwald, und auch die anderen Waldstücke, erholen sich zusehends.

Das sind die Selbstheilungskräfte der Natur - zumindest zum Teil. Denn weder der Wald am Kobel noch in Stadtbergen oder Diedorf ist freilich ein echter Naturwald, unsere Forste sind Kulturlandschaften. Und so ist es auch die Aufgabe der Forstfachleute, immer am Ball zu bleiben und Wälder so umzubauen, dass sie den jeweiligen Herausforderungen gewachsen sind. Sei es, dass ein Wald möglichst Ertrag bringen oder einen möglichst hohen Erholungswert aufweisen soll oder in Zukunft immer mehr zur grünen Frischluftlunge unserer Städte wird.

Am Ende erweist sich so die Zerstörung des Kobelwalds damals als Vorsprung für die Zukunft. Und womöglich als ein Beispiel, wie auch privates Grün in Zukunft klimasicher umgebaut werden kann.

