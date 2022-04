Hiobsbotschaften aus den Firmen: Die Zeche zahlt der Verbraucher

Plus Nach den Lech-Stahlwerken droht auch der Industriepark Gersthofen als großer Gas-Abnehmer in ernste Schwierigkeiten zu geraten. Auf lange Sicht helfen nur alternative Energien.

Die Wirtschaftskraft im Landkreis Augsburg ist groß. Starke Firmen kennzeichnen seit Jahrzehnten den Standort. Doch seit Beginn des Ukraine-Krieges kommen Hiobsbotschaften aus ihren Reihen: Vor wenigen Wochen mussten die Lech-Stahlwerke in Meitingen wegen der hohen Energiepreise Öfen abstellen, jetzt warnt der Chef des Industrieparks in Gersthofen vor einem Stillstand der Produktion. Ein Aus der Gaslieferungen wäre für die Chemie-Unternehmen auf die Schnelle nicht zu ersetzen. Probleme wie diese zeigen, dass unser aller Wohlstand auf Sand gebaut ist. Wenn alles gut läuft, interessiert es niemanden groß, wo die Energie herkommt, die niedrigen Preise über viele Jahre schläferten so manche Bemühungen um alternative Energien eher ein.

