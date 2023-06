Hitzeschutz muss selbstverständlich werden

Plus Die Hitzewellen werden auch im Landkreis Landsberg immer häufiger und länger. Noch wird zu wenig getan, um sich auf die steigenden Temperaturen einzustellen.

Vor 20 Jahren hatte in Australien jedes Schulkind eine Tube Sonnencreme im Schulranzen, so selbstverständlich wie Hefte und Stifte. Denn aufgrund des Ozonlochs über dem Kontinent und der Gesundheitsgefährdung durch die hohe UV-Strahlung war allen klar, dass ohne Sonnenschutz nichts geht. Während andere Nationen an die Hitze gewöhnt sind und sich entsprechend schützen, müssen wir erst noch lernen, mit der Klimaerwärmung umzugehen. Noch gelten jene oft als Jammerlappen, die nicht bei 30 Grad nachmittags Fußball trainieren wollen oder sich vor dem Radfahren das Sonnenspray auf das lichter werdende Haupthaar und in den Nacken sprühen.

Kein Platz für eine "Siesta"

Das beliebte "Hitzefrei" in der Schule ist der verlässlichen Ganztagsbetreuung zum Opfer gefallen und weil man ja die Gebäude angeblich so gut dämmt und belüftet. In unserer Arbeitswelt ist kein Platz für die südländische "Siesta" und das Ausweichen in die Abendstunden. Doch unsere Haltung wird sich ändern müssen. Und wenn nicht rasch mehr gegen den Klimawandel getan wird, noch schneller als befürchtet. Hitzeschutz muss wie das Energiesparen fester Bestandteil jeder Bauplanung werden, besonders, wenn es um Schulen, Kitas, Sportstätten, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen geht. Trinkwasserbrunnen und Blumenbeete sind zu wenig.

