Höchste Zeit, im Fall des Waldhotels zu handeln

Plus Nur um Haaresbreite entgehen im Dezember zahlreiche Bewohner des Waldhotels einer Katastrophe. Nun sind die Behörden am Zug.

Nur um Haaresbreite ist eine Katastrophe im Waldhotel Stadtbergen verhindert worden. Wären die Rettungskräfte nur wenig später eingetroffen, hätten zahlreiche Bewohner wahrscheinlich nicht mehr gelebt. So aber konnte die Feuerwehr gerade noch rechtzeitig die Menschen vor einer Kohlenmonoxid-Vergiftung bewahren. Nun sind die Behörden am Zug.