Eltern in der Verantwortung

Die Zahlen sind alarmierend: Immer weniger Kinder lernen schwimmen. Gleichzeitig nimmt die Zahl tödlicher Badeunfälle jedes Jahr zu. Erst vergangene Woche fielen ein Vater und sein sechsjähriger Sohn von einem Tretboot und ertranken im Eibsee – beide konnten nicht schwimmen.

Ehrenamtliche, wie die Wasserwacht, sind zentral für die Sicherheit am und im Wasser

Ehrenamtliche, wie die Wasserwacht, geben ihr Bestes, um dem entgegenzuwirken. Etwa mit der Schulschwimmwoche des Kreisverbands der Wasserwacht im Landkreis Augsburg. Zudem bringen sie Kindern das Schwimmen bei, sichern Badeplätze und bilden Jugendliche aus, die später für Sicherheit sorgen.

Auch das Augsburger Landratsamt zeigt sich engagiert durch unterschiedliche Projekte, wie den neu eingeführten Gutschein für Vorschulkinder über 50 Euro für einen Schwimmkurs. Das ist gut so, denn diese werden immer teurer. Der Kurs der Wasserwacht kostet 130,00 Euro. Privatwirtschaftliche Anbieter verlangen höhere Preise: In Schwabmünchen kostet ein Schwimmkurs zum Beispiel 200 Euro, in Gersthofen sogar 300 Euro.

Eltern sollten beim Baden selbst mit gutem Beispiel vorangehen

Die Verantwortung liegt also bei den Eltern. Anstatt hinzunehmen, dass ein Kind nicht sicher schwimmen kann, sollten Eltern aktiv nach Angeboten suchen. Dass es günstige Möglichkeiten gibt, zeigt etwa die „Pool-School“ in Gersthofen. Besonders wichtig ist aber, dass Eltern mit gutem Beispiel vorangehen: Wer selbst sicher schwimmen kann, kann mit seinem Kind weiter üben, Regeln sowie körperliche Leistungsgrenzen vermitteln und so für mehr Sicherheit sorgen.