Impfpflicht für Pflegekräfte: Von der Zeit eingeholt

Plus Als der Beschluss zur Impfpflicht in der Pflege fiel, wütete das Coronavirus in den Heimen und Krankenhäusern. Doch heute ist die Lage eine andere und nicht mehr den Ärger wert.

Es gab Zeiten in der Corona-Pandemie, da verstarben viele ältere Menschen in den Heimen oder sowieso schon gesundheitlich angeschlagene Patienten in Krankenhäusern nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Diese schlimmen Nachrichten von tödlichen Ausbrüchen in den Einrichtungen gehören glücklicherweise der Vergangenheit an. Durch die große Zahl an Impfungen und durch die Mutation des Virus verlaufen die meisten Erkrankungen milde. Der Beschluss, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen wegen des Schutzes der ihnen anvertrauten Menschen zum Impfen verpflichtet werden, basiert noch auf den Tagen, als das Virus in den Krankenhäusern und Heimen wütete. Doch die Impfpflicht wurde inzwischen von der Zeit eingeholt.

