In der Krise wird bislang Selbstverständliches zum Luxus

Plus Wir spüren es beim Tanken und beim Einkaufen: In unserer Überflussgesellschaft weht jetzt ein anderer Wind. Die einen nennen es Konsum-Detox, die anderen existenzbedrohend.

Die Preissteigerungen, die derzeit noch durch den Krieg in der Ukraine befeuert werden, treffen die Haushaltskasse teils empfindlich. Und wer mit dem Auto zur Arbeit pendeln muss, kann an den hohen Spritpreisen schier verzweifeln. Dass auch Grundnahrungsmittel wie Brot, Nudeln oder Speiseöl teurer geworden oder nicht lieferbar sind, schockt unsere Überflussgesellschaft. Hart trifft dies vor allem Geringverdiener, die vom gleichen Lohn (oder sogar Sozialleistungen) deutlich mehr für Lebensmittel und Heizung ausgeben müssen.