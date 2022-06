In Söders kurzem Besuch steckt ein großes Kompliment

Ministerpräsident Markus Söder besucht das Richtfest für das neue Gymnasium in Gersthofen. Das steckt dahinter.

Nach den bundesweiten TV-Talkshows hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das Land wieder für sich entdeckt. Die Wahlen rücken näher und der Franke wurde zuletzt gerade in Augsburg und im angrenzenden Schwaben häufig gesehen. Den kurzen und wenig öffentlichkeitswirksam inszenierten Auftritt in Gersthofen allerdings auf Wahlkampf zu reduzieren, wäre an der Sache vorbei.

Man kann die Visite der politischen Nummer eins im Freistaat vielmehr als Kompliment für eine Region und die dort lebenden Menschen verstehen. Denn erstens ist das Schulbauprogramm, das der Landkreis Augsburg seit 14 Jahren verfolgt, tatsächlich beeindruckend. Schulen werden grundlegend saniert oder neu gebaut, die Städte und Gemeinden damit aufgewertet. Möglich ist das zweitens nur dank des wirtschaftlichen Erfolgs vieler Menschen. Ihr Einfallsreichtum und Fleiß haben dafür gesorgt, dass das Augsburger Land boomt und Menschen und Investitionen anzieht.

Was hinter dem Besuch von Markus Söder steckt

Daraus resultiert die Notwendigkeit zum Ausbau von Bildungseinrichtungen, der sich ja nicht in der Tätigkeit des Landkreises erschöpft, weil auch viele Kommunen mächtig investieren. Das nötige Kleingeld dafür haben alle miteinander einer florierenden Wirtschaft zu verdanken.

Da kann man dann als Spitzenpolitiker schon einmal vorbeischauen und kurz "Hallo" sagen.

