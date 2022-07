Insolvenz bei Borscheid + Wenig: Die Folgen vieler Krisen kommen näher

Mit unserer Ukrainepolitik geht Deutschland einen falschen Weg, :die wahren Verlierer des Ukrainekriegs sind unsere Firmen. Ich mag Präsident Putin auch nicht,doch wir haben eines vergessen,wenn wir schon Sanktiionen aussprechen was Russland anbelangt,so musste es uns klar sein ,das wir uns selber abbestrafen. unsere Firmen müssen jetzt dafür büssen,was diese Regeirung alles falsch gemacht hat.. Kanzler Scholz hat geschworen.unheil vom Deutschem Volke abzuwenden doch,das Gegenteil ist der Fall.. Viele Firmen in Deutschland werden auf der Steck bleiben und Insolvenz anmelden müssen, Die Amerikaner lachen sich in Fäustchen, wie blöd unsere Politiker sind. Jetzt machen die Amerikaner den Reibach und unsere Firmen haben das nachsehen. Wie heißt es so schön ,wessen Oel und Gas ich beziehe,dessen Lied ich singe,auch wenn Putin ein Verbrecher ist. Corona hat unsere Firmen nicht in den Insolvenz getrieben,sondern nsere jetzige Regierung. Das Firmensterben hat jetzt begonnen,und das alles haben wir jetzt dieser Regeirung zu verdanken mit ihrer Ukrainepolitik. Als die Amerikaner in den Irak einmaschiert sind,oder in Vietnam da hat sich Deutschland immer herausgehalten,man kann auch mit Verhandlungen einen Kreig gewinnen und nicht immer mit Sanktionen und Waffenlieferungen. In Deutschland verdient nur einer am Ukrainekrieg und das sind die Waffenhersteller wie Reinstahl und Kraus Maffei. Die Ukraine zu helfen ist das eine.aber das unsere Firmen vor die Hund gehen ,ist Volkschädigent. Mir tun die Mitarbeiter vom Boscheid und Weng leid.denn sie verlieren wahrscheinlich ihren Arbeitsplatz.wegen einer verfehlten Ukrainepolitik. Die Firma Borcheid und Wenig werden nicht die ersten sein die Insolvenz anmelden müssen,viele Firmen in Deutschland werden den gleichen Weg gehen müssen,und das heißt Firma geschlossen. Nicht nur Putin ist der Übeltäter das jetzt viele Firmen schließen müssen ,sondern es sind unsere Politiker,dennen die Ukraine wichtiger ist als wie unseren Firmen. Wenn der Samariter kein Geld mehr hat,dann kann er auch keine Hilfe mehr anbieten,so ergeht es jetzt Deutschland.. Wer eine andere Meinung dazu hat was meinen Blog anbelangt,kann es mir ruhig schreiben. Ich schreibe nur so wie ich die Lage momentan sehe,und sie ist nicht rossig. Habe fertig

Antworten Melden Permalink