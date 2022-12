Jahreswechsel mit bangem Blick auf die neue Normalität

Plus Die Sorgen zum Jahreswechsel sind bei vielen Menschen groß. Im Landkreis Augsburg wird es daher im nächsten Jahr noch mehr um den Zusammenhalt gehen.

Medikamente werden knapp, Krankenhäuser sind überlastet, die Wohnungsnot nimmt zu. Die Schlagzeilen der letzten Tage des Jahres 2022 machen wenig Mut, manchen Menschen sogar Angst. Es ist unübersehbar: Die fetten Jahre sind vorbei. Das gilt selbst für eine Region wie den Landkreis Augsburg, in dem überdurchschnittlich viele Menschen gut verdienen und die Arbeitslosigkeit gering ist. Dennoch wirkt sich in jedem Ort und Haushalt die große Politik im alltäglichen Leben aus.