Jeder steht in der Pflicht, auf das Klima zu achten

Plus Für den Klimaschutz muss das Auto öfter in der Garage bleiben. Daher ist das Verkehrskonzept des Landkreises der richtige Ansatz, meint unser Autor Jonathan Lübbers.

Jeder und jede muss immer wieder daran erinnert werden: Der Klimaschutz ist auf der ganzen Welt ein wichtiges Thema. Viel zu häufig sieht man Autofahrer, die mit laufendem Motor an der Straße halten oder es unzumutbar finden, für einen Weg von wenigen hundert Metern das Fahrrad zu wählen oder zu Fuß zu gehen.

Genau diesen Menschen muss mit dem Konzept zur "Mobilität der Zukunft" einen Spiegel vorgehalten werden. Dabei zählen auch keine Ausreden wie "Aber in den USA sind die Menschen mit ihren dicken SUV noch viel schlimmer" oder "Ich fahre zwar viel mit dem Auto, aber dafür trinke ich aus Pappstrohhalmen".