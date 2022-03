"Jugend forscht": Mehr Möglichkeiten für kreative Forschung

Plus Im Augsburger Land werden mehrere Schüler und Schülerinnen bei "Jugend forscht" prämiert. Trotzdem braucht es mehr Möglichkeiten zur kreativen Forschung.

Die Wettbewerbe von " Jugend forscht" sind eine tolle Möglichkeit, Kinder in frühen Jahren für die Wunder der Wissenschaft zu begeistern. Und sie auch darin zu bestärken, eigene Lerninhalte abseits des linearen Unterrichts zu finden. Die Möglichkeiten der individuellen Förderung müssen aber noch weiter ausgebaut werden.