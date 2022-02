Kinder kriegen ist nicht schwer - oder?

Plus Die Geburtenzahlen im Kreis Augsburg sind trotz Corona-Pandemie gestiegen. Dabei gibt es genügend Faktoren, die es Paaren gründlich vermiesen, Eltern zu werden.

Man könnte meinen, die vergangenen zwei Jahre haben den Paaren die Lust auf Nachwuchs so richtig vermiest. Corona-Krise, Lockdown, Kurzarbeit, überlastete Krankenhäuser, kein Impfstoff für Schwangere – das alles waren alles andere als heitere Aussichten. Hinzu kommen seit geraumer Zeit schwerwiegende strukturelle Probleme: Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum – von einem Eigenheim ganz zu schweigen -, an Kinderbetreuungsplätzen sowie überhaupt an Fachkräften, die in den Krippen und Kindergärten die Kinder betreuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen