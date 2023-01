Kinderbetreuung: Kommerzielle Träger füllen die Lücken

In Neusäß eröffnet bald eine private Kinderkrippe. Wo Betreuungsplätze Mangelware sind, ist das eine positive Entwicklung - aus mehreren Gründen.

Eltern, die einen Krippen- oder Kindergartenplatz für ihr Kind suchen, haben im Raum Neusäß erfreulicherweise bald ein breiteres Kita-Angebot. Die neue private Kita ist zwar etwas teuer. Aber viele Familien sind im vergangenen Herbst besonders bei den Krippenplätzen auf der Warteliste gelandet, da Kommunen und andere Träger eine Priorisierung nach Dringlichkeit vornehmen müssen: Hängt die Erwerbstätigkeit unmittelbar von der Kinderbetreuung ab? Handelt es sich um einen alleinerziehenden Elternteil? Diese Anträge haben natürlich Vorrang. Alle anderen ziehen vielleicht eine kommerzielle Alternative gerne in Erwägung, auch wenn sie teuer ist. Dafür sind auch die Ansprüche der Eltern höher.

Das größte Problem in der Kinderbetreuung ist noch nicht gelöst

Es gibt bereits viele andere Bereiche, wo die Dienstleistungsbranche in die Lücken springen, die der Staat hinterlässt: Sonst hätten kostenpflichtige Gesundheits- und Sportkurse, Nachhilfeinstitute und eben Tagesmütter und "Nannys" nicht solch einen Zulauf. Dass nun immer mehr private Kitas die Nachfrage bedienen wollen, ist zu begrüßen. Die höheren Kosten dafür werden künftig vermutlich bei vielen Gehaltsverhandlungen mit den Arbeitgebern Thema sein. Vielleicht wird der Fachkräftemangel so manches Mal dafür sorgen, dass sich die Firmen an diesem Mehraufwand beteiligen. Das größte Problem ist aber dennoch nicht gelöst: Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung.

