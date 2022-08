Kirchenaustritte: Die Kirche hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt

Plus Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Auch im Augsburger Land. Bekannt ist diese Entwicklung schon seit Jahren, ausreichend gegengesteuert haben die Kirchen aber nicht.

„Evangelisch oder katholisch?“ - lange meinte diese Frage unterschiedliche Lebensweisen. Das hat sich längst geändert. Für immer mehr Menschen spielt die Kirche in ihrem Leben keine Rolle mehr. Mehr als 359.000 Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr die katholische Kirche verlassen. Rund 280.000 Menschen sind aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Im Landkreis lag die Zahl bei etwa 2800 Austritten. Das ist einerseits Rekord, andererseits nicht überraschend. Denn wirklich voll sind die Gotteshäuser schon lange nur noch an Weihnachten.

