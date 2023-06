Kriminelle Kinder brauchen Hilfe

Plus Kinder haben oft nicht die Fähigkeit, die Tragweite ihrer Entscheidungen zu begreifen. Das bedeutet aber nicht, dass sie ungestraft davonkommen müssen.

Wenn schwere Straftaten begangen werden, kommen schnell die ersten Rufe nach harten Strafen. Menschlich ist das nachvollziehbar. Im Einzelfall mag es nur schwer auszuhalten sein, wenn Straftäter nicht so verurteilt werden, wie es sich Opfer wünschen. Doch dass Strafen nicht aus einem Gefühl heraus, sondern im Rahmen der Gesetze von unabhängigen Gerichten verhängt werden, ist eine der Säulen unserer Demokratie. Das gilt auch für Kinder. Sind sie noch nicht strafmündig, haben sie im Gefängnis nichts verloren.

Eine Gesetzesänderung des Strafrechts, um das Alter der Strafmündigkeit zu senken, wäre der falsche Weg. Kinder haben oft nicht die Fähigkeit, die Tragweite ihrer Entscheidungen zu begreifen. Das bedeutet aber nicht, dass sie ungestraft davonkommen müssen. Denn auch wenn die Justiz kriminelle Kinder im Einzelfall nicht bestrafen kann, können Erziehungsberechtigte und nach sorgfältiger Prüfung auch Behörden eingreifen.