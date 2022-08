Ärger über Lehrermangel: Ein Landrat liest Söder die Leviten

Plus Der Augsburger Landrat Martin Sailer beschäftigt sich mal wieder mit der "großen Politik". Was bringen diese "Ordnungsrufe aus der Provinz"?

Zur besonderen Stellung von Bürgermeistern und Landräten gehört, dass sie direkt von ihren Bürgern gewählt sind und so mitunter - befreit von der Parteiräson - Klartext sprechen können. Hinzu kommt: Als Chefs von örtlichen Verwaltungen wissen sie oft nur allzu gut, wie sich die Entscheidungen der "großen Politik" in Berlin und München auf die Menschen vor Ort auswirken.