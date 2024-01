Lehrkräfte selbst sind die beste Werbung

Plus Heute gibt es mehr Lehramtsstudierende als vor 20 Jahren. Wer sich für diesen Beruf entscheidet, verdient wirklich Respekt.

Erinnern Sie sich noch an Ihre Schulzeit, so in der achten, neunten Klasse? In diesem Alter interessiert Jugendliche alles Mögliche, es geht darum, die Klassenkameraden zu beeindrucken, mit dem geringstmöglichen Aufwand das zumindest erforderliche Ziel zu erreichen, Lehrer und Lehrerinnen herauszufordern, Grenzen zu suchen und manchmal auch darüber hinauszugehen. Was kaum interessiert in dieser Zeit, ist der Unterrichtsstoff.

Wer selbst das Abitur gerade erst in der Tasche hat, weiß all diese Dinge. Dennoch möchten heute weitaus mehr junge Menschen Lehrkraft werden als noch vor 20 Jahren. Das verdient wirklich Respekt. Denn neben dem täglichen Umgang mit Kindern und Pubertierenden werden im Lehrberuf nicht zuletzt dadurch die Anforderungen immer höher, dass auch die inzwischen höhere Zahl an Absolventen nicht ausreicht, um alle offenen Stellen kurzfristig zu besetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

