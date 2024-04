Lieber ein wenig später zum Abitur

Der letzte Jahrgang des achtjährigen Gymnasiums startet in die Prüfungen. Doch mit 16 oder 17 das Abschlusszeugnis in der Tasche, das ist oft zu früh. Ein Kommentar.

Ob das Gymnasium nun acht Jahre dauert oder neun: Was am Ende gleich ist, ist die große Aufregung ganzer Familien rund um die Prüfungen. Für die Schülerinnen und Schüler sind diese Tage oftmals die größte Herausforderung, die sie bis dahin meistern mussten. Die Allermeisten bestehen die Reifeprüfung. Doch persönlich wachsen können auch jene, die das Abitur im ersten Anlauf nicht bestehen, so bitter das freilich im ersten Moment ist.

Persönliche Reife ist nicht nur, aber auch, eine Frage des Alters. Zwar steht außer Frage, dass einzelne Abschlussschülerinnen und -schüler aufgrund einer besonderen Begabung die gestellten Aufgaben im Alter von 16 oder 17 Jahren bewältigen konnten. Doch was kommt danach? Wer besonders viel und schnell lernt, hat manchmal nicht die Zeit, gleichzeitig in seiner Entwicklung zu wachsen.

Jugendliche benötigen Zeit, persönlich zu wachsen

Gerade für die ganz Jungen im sogenannten G8 stellte sich zum Ende der Schulzeit dann die Frage, was sie eigentlich machen sollten mit der früh gewonnen Freiheit. Uni, Ausbildung, ein Jahr im Ausland oder Freiwilligendienst? Wer darauf mit dem Abitur in der Tasche keine Antwort hat, schlief möglicherweise lange Zeit schlecht. Auch das könnte sich jetzt mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium wieder ändern.

