Lieber früher als später um ein altersgerechtes Zuhause kümmern

Plus Für viele Menschen scheinen Einschränkungen im Alter weit weg. Um ein barrierefreies Zuhause kann man sich allerdings nicht früh genug kümmern.

Wo zuhause überall Hürden und Stolperfallen liegen, merkt man erst, wenn es zu spät ist. Solange man körperlich fit ist, sind eine Badewanne, Treppenstufen oder Türschwellen kein Problem. Mit steigendem Alter lassen Kraft und Beweglichkeit aber irgendwann nach.

Menschen müssen ihr gewohntes Zuhause aus diesen Gründen verlassen und in ein Pflegeheim oder eine andere Einrichtung umziehen. Dort müssen sie sich auf ihre alten Tage nicht nur an eine neue Umgebung, sondern auch neue Menschen gewöhnen. Einen Umzug kann man in manchen Fällen allerdings vermeiden - wenn man das Haus oder die Wohnung frühzeitig altersgerecht umbaut.

