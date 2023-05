Metzgereien fehlt schon lange der Nachwuchs

Plus Hört ein Metzger auf, macht das Fachgeschäft gleich ganz zu. Die Krise in diesem Handwerk spiegelt auch einen Wandel in der Gesellschaft wider.

Seien wir ehrlich: Die Nachwuchssorgen im Metzger-Handwerk sind schon älter als die aktuelle Diskussion um den Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Seit vielen Jahren schon ist das gesamte Berufsfeld eines, für das besonders schwer junge Menschen zu begeistern sind. Aus Sicht von Schulabgängern ist das möglicherweise zu verstehen. Das frühe Aufstehen und der tägliche, ständige Umgang mit Fleisch, das muss man wollen, dazu darf man sich nicht gezwungen fühlen.

Dass der Beruf kreativ ist, wie übrigens jeder Handwerksberuf, das bleibt unbestritten. Unbestritten ist auch, dass der Wandel im Lebensmittelhandwerk Folgen für uns alle haben wird. Wo große Bäckereiketten mit ihren immer gleichen Vorprodukten schon die Regel sind, gilt das auch immer stärker für die Metzgereienlandschaft.

