Millionen-Loch: Dem Kreis Augsburg geht es wie manchem Häuslebauer

Der Landkreis Augsburg steht vor einem Millionen-Loch. Ganz so überraschend kommt das nicht.

Dem Landkreis Augsburg geht es in diesen Tagen so wie manchem Häuslebauer, dem Energiekosten und Inflation die Kalkulation verhagelt haben - freilich mit einem gewaltigen Unterschied: Der Kreis kann nicht pleite gehen. Wohl aber kann er gezwungen sein, in den kommenden Jahren so manch wichtiges Projekt zu verschieben, ganz zu den Akten zu legen oder sich via Kreisumlage bei seinen Kommunen zu bedienen, die dann wiederum über Steuern gezwungen sein könnten . . .

Nun: So weit ist es noch nicht und muss es auch nicht kommen. Fest steht aber, dass die jetzige finanzielle Zwangslage so überraschend nicht vom Himmel fällt. Schon bei den Haushaltsberatungen im vergangenen Jahr hatte sich deutlich abgezeichnet, wie eng die finanziellen Spielräume des Landkreises sind und dass er angesichts seiner gewaltigen Investitionsvorhaben an anderer Stelle abspecken muss. Damals hatte Landrat Martin Sailer Kritik an seiner Ausgabenpolitik reichlich ungnädig aufgenommen. Das zumindest dürfte er sich nicht mehr leisten können, wenn er breite Mehrheiten für den nun von ihm ausgerufenen Sparkurs will.

