Missbrauch im Kreis Augsburg: Über die Taten muss gesprochen werden

Plus Es ist bemerkenswert, dass die Pfarrei Dietkirch sich dem Thema Missbrauch stellt. Sie wird damit zum Vorbild. Die Geistlichen im Landkreis haben allerdings eine wichtige Chance verpasst.

Viel zu lange wurde struktureller Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche verschwiegen. Zufall war das nicht. Es wurde weggesehen, geschwiegen, vertuscht, gedeckt. Anders ist es nicht zu erklären, dass die erschütternden Erzählungen der Opfer erst heute aufgearbeitet werden.