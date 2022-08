Müllsammeln in der eigenen Freizeit? Hut ab

Eine Gruppe Freiwilliger zieht regelmäßig durch die Natur und sammelt säckeweise den Müll anderer ein. Dabei könnte jeder und jede einen Beitrag leisten.

Es gibt viele Ehrenämter: Lesepaten für Kinder, Hunde aus dem Tierheim ausführen oder Lebensmittel bei einer Tafel verteilen. Doch in der Freizeit den Müll und Dreck von anderen wegräumen? Das gehört auf den ersten Blick nicht zu diesen Tätigkeiten, die ein gutes Gefühl geben. Umso mehr muss man den Hut vor denjenigen zu ziehen, die freiwillig und ohne Bezahlung durch die Natur gehen und die achtlos weggeworfenen Dinge aufsammeln.

Reden und nicht nur schimpfen, ist das Motto der Aufräumgruppe, zu der Männer und Frauen und zunehmend auch Kinder kommen. Die Gemeinschaft und die Erkenntnis, die Landschaft und die eigene Heimat schöner gemacht zu haben, motiviert die Sammlerinnen und Sammler und gibt ihnen eben doch ein gutes Gefühl.

Die meisten Überreste stammen von Grillpartys

Vor allem im Sommer liegen an vielen Orten Überreste von Grillpartys. Dabei könnten eigentlich alle ganz einfach helfen, dass nicht säckeweise Müll beim Sammeln zusammenkommt. Schon Kindern bringt man bei, sich so zu verhalten, wie sie von anderen behandelt werden möchten. Der gleiche Grundsatz gilt für den Aufenthalt in der Natur: den Platz am Lech oder im Park bitte so verlassen, wie man ihn für den eigenen Genuss vorfinden möchte.

