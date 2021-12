Nachhaltiges Einkaufen im Augsburger Land muss einfacher werden

Plus Auch im Supermarkt kann nachhaltig eingekauft werden. Doch es ist kompliziert, die jeweiligen Werte im Kopf zu haben. Das muss besser werden.

Die Probe aufs Exempel im Supermarkt zeigt: Ja, das geht. Man kann dort nachhaltig einkaufen. Es kostet aber vor allem eines: Viel Zeit und den Willen, sich in die Materie einzuarbeiten. Denn so einfach ist das mit der Nachhaltigkeit nicht.