Nazi-Parolen rutschen niemanden einfach so heraus

Wer wie ein Nazi spricht, muss in Deutschland zum Glück mit Konsequenzen rechnen, kommentiert Redakteur Philipp Kinne.

AfD-Politiker Björn Höcke sitzt derzeit auf der Anklagebank, weil er in mehreren Reden eine verbotene Nazi-Parole verwendet hat. Der AfD-Politiker, den man nach einem Gerichtsurteil als Faschist bezeichnen darf, will die Parole nicht absichtlich in seine Reden eingebaut haben. Mal wieder will es ein Rechter also nicht so gemeint haben. Dabei ist es völlig richtig, dass jemand, der NS-Parolen ausspricht, vor Gericht landet.

Wer sich wie ein Nazi verhält, muss mit Konsequenzen rechnen

Natürlich gibt es nun Menschen, die Strafverfahren wegen Volksverhetzung für übertrieben halten. Es mag sein, das derjenige, der auf dem Gelände des TSV-Steppach „Heil Hitler“ rief, nur einen dummen Scherz machen wollte. Und es ist gut möglich, dass auch er es nicht so gemeint haben will, sollte er sich eines Tages tatsächlich vor Gericht verantworten müssen. Doch Nazi-Parolen wie diese rutschen niemanden einfach so heraus. Das gilt auch für diejenigen, die Hakenkreuze oder ähnlich menschenverachtende Symbole auf Fassaden schmieren. Ein solches Verhalten darf nicht einfach abgetan oder gar als Zeichen des Protests missverstanden werden. Wer wie ein Nazi spricht oder Symbole der Menschenhasser verwendet, muss in Deutschland zum Glück mit Konsequenzen rechnen.

Mut machen in diesem Zusammenhang die vielen Demos der vergangenen Monate, bei denen sich Hunderte auch im Augsburger Land gegen rechtsextremes Gedankengut aussprachen. Eindrucksvoll wurde deutlich: Menschenverachtendes Gedankengut wird auch im Landkreis nicht schweigend hingenommen.

