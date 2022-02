Naziparolen haben im Netz nichts verloren

Plus Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, wie zwei aktuelle Gerichtsverfahren zeigen, und vergisst fast nichts. Das führt dazu, dass ein uralte Weisheit aktuell bleibt.

"Das Internet wird sich nicht durchsetzen": Diese mehreren Menschen zugeschriebene Fehleinschätzung klingt angesichts unserer heutigen Lebenswelt so abstrus, dass sie gerne als Witz hergenommen wird. Tatsächlich nämlich ist unser Alltag ohne das Internet nicht mehr denkbar, es dient als Einkaufsmeile, Informationsquelle oder einfach Freizeitoase und vieles mehr.