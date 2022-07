Kommentar

24.07.2022

Neue Rücklenmühle: Freizeitgelände für Jugend sind wichtiger geworden

Plus Mit Selbstversorgerhäusern und Zeltplatz bietet das Gelände bei Gabelbach viel für Kinder und Jugendliche. Corona hat solchen Orte noch mehr Bedeutung gegeben.

Von Regine Kahl

Erwachsene erinnern sich nicht an den tollen Deutschunterricht in der Schule, sondern an gemeinschaftliche Erlebnisse beim Sport, beim Musikmachen oder bei sonstigen Freizeitaktivitäten. Mit diesem klaren und ehrlichen Wort brachte ein Redner beim Festakt zur Einweihung des Jugendfreizeitgeländes Rücklenmühle die Bedeutung solcher Treffpunkte auf den Punkt. Bei Kinder- und Jugendfreizeiten von Vereinen oder bei Übernachtungswochen mit der Schulklasse wird Gemeinschaft erlebt, sie prägt sich als etwas Positives ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen