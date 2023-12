Neue Verbindungen bedeutet nicht unbedingt bessere Angebote

Plus Beim Fahrplanwechsel gibt es immer Ärger mit veränderten Verbindungen. Doch jetzt muss neben Fahrgästen noch auf andere Personen Rücksicht genommen werden.

Die Verwunderung und auch der Ärger über Verbindungen, die einfach nicht mehr zum Arbeitstag passen, ist den Pendlerinnen und Pendlern im südlichen Landkreis Augsburg deutlich anzumerken. Und zu Recht: Wer einen langen Arbeitstag hinter sich hat, will nicht auch noch jeden Nachmittag zittern, ob der Anschlussbus am Bahnhof wartet – oder ob man selbst wieder eine Stunde lang in der Kälte steht und nichts mehr vom Tag hat.

Bedürfnisse der Beteiligten passen nicht mehr zusammen

Noch ärger ist es, wenn überhaupt keine Verbindung mehr zum Arbeitstag passt. Eine Konzentration auf Hauptverkehrszeiten hatte die Geschäftsführerin des AVV als neue Maßgabe betont. Das passt dann vielleicht zu einer Fahrt zum Arzt und zurück, aber eben nicht mehr für einen Arbeitstag. Gleichzeitig müssen der AVV und seine Mitgliedsunternehmen heute viel mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse der Fahrer nehmen. Wie alle anderen möchten auch die einen Arbeitstag, der nicht zu lange ist und nicht schon in den ganz frühen Morgenstunden beginnt oder sehr lange bis in die Nacht dauert. Und da passen die Bedürfnisse der Beteiligten eben nicht mehr zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen