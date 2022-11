Neuer Medizin-Campus: Städte sollten sich vorbereiten

Plus In den kommenden Jahren werden immer mehr Studierende und Mitarbeiter den neuen Medizin-Campus beleben. Bisher sind dafür kaum Rahmenbedingungen vorhanden.

Die Freude über die Ansiedlung der neuen Medizinischen Fakultät an der Uniklinik vor wenigen Jahren war groß. Zweifelsohne stellt der Uni-Standort wirtschaftlich einen Booster für die heimische Wirtschaft dar. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass sich Neusäß als Gesundheitsstandort etablieren will und dafür auch Flächen schafft. Der Vortrag im Stadtrat zeigte aber deutlich: Es fehlt noch sehr viel mehr als nur die Lehrgebäude.