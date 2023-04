Neusäß sucht den Weg zum modernen Stadtbild

Die Stadt Neusäß muss auch in der Remboldstraße eine zeitgemäße Nutzung der ehemaligen Hofstellen möglich machen. Gesucht ist nun ein Kompromiss.

Was, ein großes Bauvorhaben abgelehnt wegen der Dachform? Was im ersten Moment übertrieben wirkt, hat für die Stadt Neusäß große Bedeutung. Denn hier geht es nicht um irgendein Grundstück. Es geht um die Remboldstraße, jenen Straßenzug, der einerseits noch am stärksten den Charakter des einstigen Dorfs Alt-Neusäß aufweist, auf der anderen Seite aber auch einmal die Rückseite des modernen Zentrums der jetzigen Stadt werden soll.

Seit vielen Jahren hat die Stadt Pläne in der Schublade, wie dieses Zentrum aussehen könnte. Ein Stück weiter südlich in der Hauptstraße entsteht im Moment ein Teil dieses Aufbruchs mit modernen, städtisch geprägten Gebäuden rund um das Schuster-Gelände. An anderer Stelle, wie eben in der Remboldstraße soll Traditionelles erhalten bleiben.

Doch wie weit kann die Stadt hier mit ihren Auflagen gehen? Es gilt, die Balance zu finden zwischen dem Charakter der einstigen Bebauung und neuen, der Zeit angepassten Nutzungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Grundstücke. Ein Pultdach mag nicht urschwäbisch sein, ist aber dann die erste Wahl, wenn Photovoltaikanlagen installiert werden sollen. Zu einem Kompromiss wird es nur im offenen Gespräch kommen.

