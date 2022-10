Nachmittagsbetreuung: Nicht bei den Grundschülern sparen

Plus Ab 2026 müssen Städte und Gemeinden ihren Erstklässlern Betreuungsplätze für den Nachmittag anbieten. Dabei kommt es auf die Qualität der Betreuung.

Wie kann es gelingen, allen Erstklässlern bis 2026 einen Betreuungsplatz für die Zeit nach dem Unterricht anzubieten? Keine leichte Aufgabe, zumal die Zeit drängt, die Baukosten rasant steigen und die Energiepreise tiefe Löcher in die Haushaltskassen reißen. Und wo soll das zusätzliche Personal herkommen, das die Grundschüler betreut, wenn der Markt jetzt schon leergefegt ist?