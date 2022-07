Nicht nur der Zug bedeutet Mobilitätswende

Klar, die Züge sind aktuell nun mal voll. Dass deshalb Schulkinder zurückgelassen werden, ist aber kein gutes Zeichen.

Zunächst einmal vorne weg: Es ist toll, dass sich so viele Menschen von der Idee des Neun-Euro-Tickets überzeugen ließen, den öffentlichen Nahverkehr viel stärker zu nutzen, als sie das sonst ganz offensichtlich tun. Nur so kann die Mobilitätswende gelingen. Und es ist ein positives Zeichen, wie viele Menschen bereit sind, bei entsprechenden Anreizen einfach mal umzusteigen, im wahrsten Sinne des Wortes.

Doch eine weitere Erkenntnis ist nun auch, dass die Bahn im Nahverkehr nicht mal auf einen Anstieg der Fahrgastzahlen im jetzigen Bereich vorbereitet ist. Und damit treten die negativen Begleiterscheinungen in den Vordergrund. Denn auch im Nahverkehr scheint jetzt zu gelten, dass die Schwächsten gerne mal zurückgelassen werden, in diesem Fall die Schulkinder. Und das darf einfach nicht sein. Sicher darf jeder und jede dann fahren, wann er und sie will, doch dass es hier nur im Miteinander und mit gegenseitiger Rücksicht geht, wird ganz deutlich.

Übrigens: Wer als Schulkind von Diedorf nach Neusäß muss oder von Kutzenhausen nach Diedorf, kann sich ja jetzt im Sommer auch mal das Umsteigen überlegen. Auch Fahrradfahren ist Teil der Mobilitätswende.

