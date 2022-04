Niedrige Impfquote im Kreis Augsburg: Wichtigste Phase kommt noch

Plus Die Pandemie ist deutlich weniger sichtbar, die meisten Infizierten stecken die Krankheit gut weg. Welchen Preis die Lockerungen haben, wird sich aber noch zeigen.

Ist die Pandemie vorbei? Objektiv betrachtet muss die Antwort ein klares Nein sein. Zwar sinkt die Inzidenz, doch weiterhin stecken sich viele Menschen im Augsburger Land mit dem potenziell gefährlichen Virus an. Jeden Tag kommen Hunderte dazu. Und die Dunkelziffer an Infizierten dürfte noch viel größer sein. Soweit die Fakten. Gefühlt sieht die Lage anders aus.