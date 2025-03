Wer sich Falschgeld andrehen lässt, für den wird es in der Regel teuer. Denn einen gefälschten Geldschein bekommt man nicht ersetzt. Dabei gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, erst gar nicht mit gefälschten Scheinen in Kontakt zu kommen. Zumindest theoretisch.

Denn in der Praxis gibt es in Deutschland noch immer viel zu viele Geschäfte, die EC-, Kreditkarten oder das Bezahlen mit dem Smartphone noch immer nicht akzeptieren. „Nur Bargeld“ ist hierzulande leider auf einigen Schildern in Restaurants, Imbissen oder an Automaten zu lesen. Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick in unsere Nachbarländer, in denen selbst die Busfahrkarte oder das Croissant beim Bäcker gerne mit Karte bezahlt werden kann. Verhindern lässt sich Betrug zwar auch bei Kartenzahlung nicht. Doch klar ist: Nur Bargeld kann Falschgeld sein.