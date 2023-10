Kommentar

17:45 Uhr

Offene Lehrstellen: Mit mehr Azubis ist nicht zu rechnen

Plus Die Suche nach Personal wird für Arbeitgeber immer schwieriger. Weil es grundsätzlich an Nachwuchs fehlt, wird sich das so schnell auch nicht ändern.

Vielleicht war es noch sie so attraktiv, Azubi zu sein, wie heute. Wer einen Abschluss in der Tasche hat, hat jedenfalls beste Chancen auf einen Ausbildungsplatz seiner Wahl. Längst gehen viele Firmen unkonventionelle Wege, um Arbeitskräfte für sich zu gewinnen. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice oder ein übertarifliches Gehalt – je nach Branche gibt es da unterschiedliche Ansätze. Die neueste Idee: zocken während der Arbeitszeit.

Firmen müssen um Personal werben

In einer sogenannten Werksliga treten Unternehmen wie die Raiffeisenbanken oder die DZ-Banken bei Videospielen gegeneinander an. Damit wollen die Firmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern und den Teamgedanken stärken. Beispiele wie diese zeigen, dass ein Arbeitsplatz allein längst kein Grund mehr für viele Bewerbungen ist. Das wird sich so schnell auch nicht ändern. Denn weil es grundsätzlich an Nachwuchs fehlt, ist auch in den kommenden Jahren nicht mit mehr Azubis zu rechnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

