Päckchen für die Ukraine: Mit alltäglichen Dingen Leben retten

Die Kolpingfamilien aus dem Augsburger Land rüsten zusammen mit den Johannitern zur großen Weihnachtshilfe für die Ukraine.

Die Nachrichten und Bilder, die einen tagtäglich aus der Ukraine erreichen, sind einfach schrecklich: Tod, Elend, Verwüstung, nun auch noch Hunger und Kälte. Was auch schrecklich ist: Irgendwie hat man sich an diese schlimmen Neuigkeiten gewöhnt. Der Krieg und das Elend der Menschen sind via Bildschirm und Zeitung zu unseren alltäglichen Begleitern geworden.

Hilfsaktion Kolping für die Ukraine: Schon im Frühjahr gingen von Gersthofen aus Pakete auf die Reise. Foto: Kolping (Archivbild)

Als der Krieg im Februar ausbrach, war die Hilfsbereitschaft groß. Auf eigene Faust fuhren auch aus dem Augsburger Land Menschen nach Osteuropa, um Hilfsgüter zu liefern und Menschen in Sicherheit zu bringen. Das war großartig, ebenso wie die vielen Spendenaktionen in den vergangenen Monaten, die das Leid lindern halfen.

Mittlerweile dauert dieser Krieg fast schon ein Jahr und die Menschen, die unter dem fortdauernden Raketen-Terror des russischen Militärs leiden, mit dem ein Land systematisch in Schutt und Asche gebombt werden soll, brauchen mehr Hilfe denn je. Das führt einem die jetzt anlaufende Päckchen-Aktion der Kolpingfamilien vor Augen. Mit Dingen, die im Augsburger Land zum alltäglichen Bedarf zählen, kann man 1500 Kilometer weiter östlich vermutlich Leben retten.

Lesen Sie dazu auch